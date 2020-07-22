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Политика ,  
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В Конгрессе одобрили бюджет Пентагона с санкциями против Nord Stream 2

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет страны на 2021 год с внесенной в него поправкой, которая предполагает новые санкции в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Накануне палата представителей одобрила сами поправки.

За принятие оборонного бюджета проголосовали 295 конгрессменов, против — 125, свидетельствуют данные на сайте нижней палаты конгресса. Теперь документ должен утвердить сенат, в силу санкции вступят после того, как законопроект подпишет президент США Дональд Трамп.

В Белом доме ранее сообщили, что президенту рекомендуют наложить вето на законопроект, если там сохранится положение, которое требует переименовать определенные военные объекты.

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Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Материал дополняется.

Теги: США, оборонный бюджет
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