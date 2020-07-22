Бизнес ФРГ предупредил США о возможных контмерах из-за «Северного потока»

Восточный комитет немецкой экономики может принять ответные меры в связи с угрозой введения новых санкций США против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сказал исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью медиагруппе Funke, сообщает Hasepost.

Это могут быть как компенсации местным компаниям, так и контрсанкции, уточнил он. По его словам, до сих пор Германия предостерегала от жестких контрмер в отношении Соединенных Штатов, однако теперь ситуация может измениться.

Хармс предупредил, что американское правительство может заблокировать счета компаний — участников проекта, а также распространить санкции на банки.

Палата представителей США одобрила новый проект оборонного бюджета страны, куда включены поправки, предполагающие введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В частности, в документе речь идет об ограничениях против иностранных лиц, компаний и их менеджеров, оказывающих услуги по оценке страховых рисков (андеррайтингу), страхованию или перестрахованию судов, участвующих в прокладке труб.