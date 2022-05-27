Мишустин сообщил о возвращении 85% ИТ-специалистов, уехавших за рубеж

По словам премьера, это удалось отследить по информации о сим-картах. Мишустин отметил, что для удержания специалистов в этой сфере властями были оперативно приняты фундаментальные решения по поддержке

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Большая часть специалистов ИТ-сферы, ранее покинувших Россию, вернулись назад, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России».

«Скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — сказал Мишустин, комментируя ситуацию в ИТ-отрасли (цитата по ТАСС).

Премьер отметил, что принятое ранее решение о поддержке данной сферы было «фундаментальным, очень важным», «было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать». Это было оперативное решение, теперь же нужны решения на перспективу, указал Мишустин.

В марте «Коммерсантъ» сообщил, что в период с 24 февраля по 15 марта число ИТ-вакансий в госсекторе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на 100%.

Правительство после начала военной операции на Украине в конце февраля объявило о необходимости мер поддержки для ИТ-специалистов, в апреле стали известны их детали: предоставление льготной ипотеки (со ставкой не более 5% годовых) и отсрочки от армии (для окончивших вуз по ИТ-специальности и работающих в компаниях в этой отрасли). Также были предложены другие меры для увеличения числа ИТ-работников: в частности, привлечение к работе иностранных специалистов по упрощенной процедуре и осужденных с опытом в этой сфере, но последняя идея находилась «на этапе проработки».

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Параллельно с этим власти Узбекистана сообщили о притоке в страну российских ИТ-специалистов. Президент Владимир Путин также комментировал ситуацию с отъездом айтишников в Армению. «Ну переехали, и слава Богу, пусть работают», — cказал Путин.

В начале мая ФСБ раскрыла данные по количеству выездов россиян за границу в первом квартале 2022-го. Согласно им, за границу выехали 3,88 млн граждан России — на 36% меньше, чем в последнем квартале 2021 года, однако на 46% больше, чем в январе—марте прошлого года. В середине мая глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что около 80% обладателей сим-карт российских операторов сотовой связи, уехавших из России после начала военной операции на Украине, вернулись в страну.