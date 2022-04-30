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Кабмин одобрил законопроект о трудоустройстве иностранных IT-специалистов

Фото: Hugh Hastings / Getty Images
Фото: Hugh Hastings / Getty Images

Правительство одобрило упрощение процедур трудоустройства иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Законопроект направлен также на упрощение процедур получения этими гражданами вида на жительство в России.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Проект был внесен в Государственную Думу в четверг. Помимо иностранных айтишников на получение вида на жительство по упрощенной процедуре, согласно законопроекту, могут рассчитывать члены их семей, включая супруга, детей, родителей, родителей супругов, бабушек, дедушек и внуков.

Сейчас получить работу без разрешения на нее могут сотрудники иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные работы, обслуживание и ремонт поставленного в Россию технического оборудования, а также аккредитованные работники аккредитованных представительств иностранных юридических лиц.

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правительство IT-специалисты законопроект Госдума
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