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Шадаев заявил о возвращении 80% уехавших с февраля обладателей сим-карт

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, «большая четверка» российских операторов предоставила данные, согласно которым лишь 20% покинувших страну после начала специальной военной операции на Украине абонентов остаются за рубежом
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Около 80% обладателей сим-карт российских операторов сотовой связи, уехавших из России после начала военной операции на Украине, вернулись в страну, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на марафоне «Новые горизонты».

«Буквально в конце прошлой недели мы получили анализ операторов связи, нашей «большой четверки» мобильной (МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2. — РБК), которые дали нам анализ: сколько сим-карт, собственно, уехало с момента начала специальной военной операции и сколько из них вернулось. В этом смысле цифры обнадеживающие, 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, <...> вернулись в страну», — рассказал министр. Данных по количеству уехавших он не привел.

Шадаев отметил, что благодаря принятым властями мерам в стране остаются представители ИT-отрасли, в том числе практически весь «костяк» специалистов крупных компаний. Сотрудникам компаний в этой сфере предоставили отсрочку от армии и право на льготную ипотеку.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

ФСБ в начале мая представила данные по количеству выездов россиян за рубеж за первый квартал 2022 года. Их число составило 3,88 млн, это на 36% меньше, чем в последнем квартале прошлого года, но на 46% больше по сравнению с январем—мартом 2021 года.

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, в «первую волну» эмиграции (до начала апреля) страну покинули 50–70 тыс. ИT-специалистов. Глава группы Info Watch Наталья Касперская 22 марта заявила, что в конце февраля — начале марта «табуны айтишников» уехали из России, «не разбирая дороги».

После начала спецоперации Россию покинули многие деятели культуры и искусства: актрисы Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте, режиссер Кантемир Балагов, кинокритик Антон Долин, певица Монеточка и другие.

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