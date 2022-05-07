Куда уезжали россияне в первом квартале 2022 года. Инфографика
По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), в январе—марте 2022 года за границу выехали 3,88 млн граждан России — на 36% меньше, чем в последнем квартале 2021-го, однако на 46% больше, чем в январе—марте прошлого года.
28% таких выездов (1,09 млн) пришлось на государства, признанные российскими властями недружественными: больше всего — на Украину (328 тыс.), Финляндию (157 тыс.), Эстонию (125 тыс.) и Германию (61 тыс.), подсчитал РБК.
Погранслужба ФСБ по поручению правительства собирает данные о количестве иностранных граждан, прибывших в Россию за квартал, и граждан России, выехавших за границу. С 2019 года ФСБ добавила к учету граждан, выезжающих с целью «работы» и «учебы», поэтому данные до и после изменения методологии не сопоставимы полностью.
ФСБ распределяет эти данные по целям визита: деловая цель, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие». С конца 2013 года в данных по выездам российских военнослужащих на территорию Украины стоят нули.
Более 40% поездок россиян за рубеж приходится на постсоветские страны (включая Абхазию и Южную Осетию), отмечала Ассоциация туроператоров (АТОР). Выездной поток в страны постсоветского пространства носит преимущественно нетуристический характер, указывали в АТОР. В приграничные с Россией страны (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Китай) россияне тоже едут преимущественно не с туристическими целями (в статистике ФСБ в основном цель визита проходит как «частная»).
С конца февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, отъезд россиян за рубеж, предположительно, усилился, хотя официальных данных, которые описали бы этот тренд, пока не выходило. РАЭК оценивала, что в феврале—марте страну покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. В частности, в Армению из России приехали около 75 тыс. граждан, из которых примерно половина — с паспортами Армении, говорил в интервью РБК министр экономики страны Ваган Керобян.