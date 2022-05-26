Путин не увидел проблемы в отъезде ИT-специалистов в Армению

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В переезде ИT-специалистов из России в Армению нет проблем, заявил президент России Владимир Путин, выступая на первом Евразийском экономическом форуме. Трансляцию ведет РБК.

«Ну переехали, и слава Богу, пусть работают», — cказалл Путин.

Президент, однако, считает, что такая ситуация является для российских властей «в известной степени вызовом». «Мы должны создавать лучшие условия», — предложил Путин.

После начала военной спецоперации России на Украине более 10 тыс. человек, в том числе ИТ-специалисты из «Яндекса», HeadHunter, МТС, «МегаФона» и других компаний, опубликовали открытое письмо, в котором призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал в конце февраля, что сотрудники многих российских ИТ-компаний на фоне западных санкций координируют усилия, чтобы покинуть страну, а некоторые компании вывозят свои команды за рубеж.

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Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сообщил, что в «первую волну» Россию покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. По его словам, ожидается, что за апрель страну покинут еще 70–100 тыс. человек.



На этом фоне правительство 2 марта объявило о мерах поддержки ИТ-отрасли. Российские ИТ-компании на три года были освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок, а сотрудники могут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу.