Замглавы ФСИН сообщил об идее организовать работу для ИT-специалистов
Федеральная система исполнения наказаний (ФСИН) рассматривает привлечение ИT-специалистов, отбывающих срок заключения, к удаленной работе на коммерческие компании, сообщил ТАСС замглавы ведомства Александр Хабаров.
Он пояснил, что с такими предложениями к ведомству обратились в нескольких регионах. «К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будет заставлять работать на каких-то других производствах», — отметил Хабаров.
По его словам, речь идет о тех ИT-специалистах, которые отбывают наказание в исправительных центрах, а создание таких центров возможно «в любой сфере».
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, в исправительных центрах отбывают наказание осужденные на принудительные работы. Там указано, что такие осужденные должны отбывать сроки в центрах, которые расположены в пределах территории субъекта Российской Федерации, где они проживали или были осуждены. По словам Хабарова, формат удаленной работы позволяет обходить это ограничение.
ФСИН сообщала, что, по данным на весну 2021 года, в 76 российских регионах созданы 117 таких центров на 8,7 тыс. человек. Ведомство отмечало, что «бизнес проявляет интерес» к использованию труда осужденных.
Весной 2021 года глава ФСИН Александр Калашников предложил создать исправительные центры для осужденных на базе крупных строек, чтобы заменить работающих там мигрантов. Он пояснил, что 188 тыс. заключенных имеют право на замену формы наказания на принудительные работы, и этими людьми можно восполнить существующий недостаток рабочей силы. А привлечение осужденных к оплачиваемому труду может принести федеральному бюджету миллиардные доходы.
Осенью 2021 года Калашников заявил, что ФСИН и Министерство юстиции готовят законопроект, который позволит привлечь осужденных к работе в районах Крайнего Севера. Законопроект содержит положения «о льготном исчислении срока исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера». Согласно проекту документа, заключенных будут направлять на строительство крупных промышленных объектов и благоустройство Арктической зоны.