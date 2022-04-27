Замглавы ФСИН сообщил об идее организовать работу для ИT-специалистов

Бизнес обращается в ФСИН с предложениями привлекать к работе осужденных ИT-специалистов, сообщил замглавы ФСИН Александр Хабаров. Он отметил, что идея находится «на начальном этапе» проработки, но, вероятно, будет востребована

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Федеральная система исполнения наказаний (ФСИН) рассматривает привлечение ИT-специалистов, отбывающих срок заключения, к удаленной работе на коммерческие компании, сообщил ТАСС замглавы ведомства Александр Хабаров.

Он пояснил, что с такими предложениями к ведомству обратились в нескольких регионах. «К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будет заставлять работать на каких-то других производствах», — отметил Хабаров.

По его словам, речь идет о тех ИT-специалистах, которые отбывают наказание в исправительных центрах, а создание таких центров возможно «в любой сфере».

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, в исправительных центрах отбывают наказание осужденные на принудительные работы. Там указано, что такие осужденные должны отбывать сроки в центрах, которые расположены в пределах территории субъекта Российской Федерации, где они проживали или были осуждены. По словам Хабарова, формат удаленной работы позволяет обходить это ограничение.

ФСИН сообщала, что, по данным на весну 2021 года, в 76 российских регионах созданы 117 таких центров на 8,7 тыс. человек. Ведомство отмечало, что «бизнес проявляет интерес» к использованию труда осужденных.

Читайте на РБК Pro Pro Сила в слабости: стоит ли ждать укрепления рубля и чем это обернется Сила в слабости: стоит ли ждать укрепления рубля и чем это обернется Статьи Pro В России двузначная инфляция. Какие активы могут от нее застраховать В России двузначная инфляция. Какие активы могут от нее застраховать Статьи Pro Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду Статьи Pro Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов Статьи Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции Pro Зарубежные компании отказываются выполнять обязательства. Что делать Зарубежные компании отказываются выполнять обязательства. Что делать Инструкции Pro Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции Статьи Pro Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше Статьи

Весной 2021 года глава ФСИН Александр Калашников предложил создать исправительные центры для осужденных на базе крупных строек, чтобы заменить работающих там мигрантов. Он пояснил, что 188 тыс. заключенных имеют право на замену формы наказания на принудительные работы, и этими людьми можно восполнить существующий недостаток рабочей силы. А привлечение осужденных к оплачиваемому труду может принести федеральному бюджету миллиардные доходы.

Осенью 2021 года Калашников заявил, что ФСИН и Министерство юстиции готовят законопроект, который позволит привлечь осужденных к работе в районах Крайнего Севера. Законопроект содержит положения «о льготном исчислении срока исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера». Согласно проекту документа, заключенных будут направлять на строительство крупных промышленных объектов и благоустройство Арктической зоны.