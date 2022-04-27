Замглавы ФСИН сообщил об идее организовать работу для ИT-специалистов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Власти определились с параметрами льготной ипотеки для IT-специалистов Финансы, 14:53
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 14:53
В Кремле не сочли шантажом приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию Политика, 14:48
Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах Pro, 14:47
Банки снизили проценты по вкладам незадолго до заседания ЦБ по ставке Инвестиции, 14:44
Жена Федуна заявила о бессмысленности жалоб в РФС на работу судей Спорт, 14:43
СК обвинил игрока в «Что? Где? Когда?» Аскерова в реабилитации нацизма Политика, 14:39
Акции «Яндекса» выросли на 10% на фоне сильного роста выручки компании Инвестиции, 14:36
Американского студента Рида обменяли на российского летчика Ярошенко Политика, 14:35
Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей в 2021 году Авто, 14:34
«Дом.РФ» оценил возможный рост выдачи льготной ипотеки в 2022 году Недвижимость, 14:33
Президент Болгарии выступил против военной помощи Украине Политика, 14:29
Почему сотрудники сильнее всех уязвимы к кибератакам и как это исправить РБК и МегаФон, 14:27
В Кремле назвали провокационным заявление Киева о Приднестровье Политика, 14:26
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

Замглавы ФСИН сообщил об идее организовать работу для ИT-специалистов

Бизнес обращается в ФСИН с предложениями привлекать к работе осужденных ИT-специалистов, сообщил замглавы ФСИН Александр Хабаров. Он отметил, что идея находится «на начальном этапе» проработки, но, вероятно, будет востребована
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Федеральная система исполнения наказаний (ФСИН) рассматривает привлечение ИT-специалистов, отбывающих срок заключения, к удаленной работе на коммерческие компании, сообщил ТАСС замглавы ведомства Александр Хабаров.

Он пояснил, что с такими предложениями к ведомству обратились в нескольких регионах. «К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будет заставлять работать на каких-то других производствах», — отметил Хабаров.

Власти Узбекистана сообщили о притоке ИТ-специалистов из России
Бизнес
Фото:Шамиль Жуматов / Reuters

По его словам, речь идет о тех ИT-специалистах, которые отбывают наказание в исправительных центрах, а создание таких центров возможно «в любой сфере».

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, в исправительных центрах отбывают наказание осужденные на принудительные работы. Там указано, что такие осужденные должны отбывать сроки в центрах, которые расположены в пределах территории субъекта Российской Федерации, где они проживали или были осуждены. По словам Хабарова, формат удаленной работы позволяет обходить это ограничение.

ФСИН сообщала, что, по данным на весну 2021 года, в 76 российских регионах созданы 117 таких центров на 8,7 тыс. человек. Ведомство отмечало, что «бизнес проявляет интерес» к использованию труда осужденных.

ФСИН объяснила резкий рост вырубки леса заключенными
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Yuri Kochetkov / ТАСС Сила в слабости: стоит ли ждать укрепления рубля и чем это обернется
Статьи
Pro
В России двузначная инфляция. Какие активы могут от нее застраховать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду
Статьи
Pro
Фото: Boo.com Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов
Статьи
Pro
Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль
Инструкции
Pro
Зарубежные компании отказываются выполнять обязательства. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Петр Ковалев / ТАСС Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции
Статьи
Pro
Фото: Виталий Невар / ТАСС Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше
Статьи

Весной 2021 года глава ФСИН Александр Калашников предложил создать исправительные центры для осужденных на базе крупных строек, чтобы заменить работающих там мигрантов. Он пояснил, что 188 тыс. заключенных имеют право на замену формы наказания на принудительные работы, и этими людьми можно восполнить существующий недостаток рабочей силы. А привлечение осужденных к оплачиваемому труду может принести федеральному бюджету миллиардные доходы.

Осенью 2021 года Калашников заявил, что ФСИН и Министерство юстиции готовят законопроект, который позволит привлечь осужденных к работе в районах Крайнего Севера. Законопроект содержит положения «о льготном исчислении срока исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера». Согласно проекту документа, заключенных будут направлять на строительство крупных промышленных объектов и благоустройство Арктической зоны.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
ФСИН IT-специалисты принудительные работы
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
ЕС согласовал новые правила по контролю за контентом для ИТ-компаний
Технологии и медиа
«Коммерсантъ» узнал о дефиците серверов у российских ИТ-компаний
Технологии и медиа
Шадаев допустил упрощение условий льготной ипотеки для ИТ-специалистов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter