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Общество ,  
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Песков заявил о большой вероятности объявления еще одного выходного

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, 24 июня, на которое назначено проведение парада Победы, может стать выходным днем. В этот день может пройти голосование по поправкам в Конституцию, говорили источники РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Среда, 24 июня, на которую назначено проведение парада, посвященного победе в Великой Отечественной войне, «с большой долей вероятности» может быть объявлена выходным днем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но с большой долей вероятности могу предположить, что будет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли 24 июня выходным.

Накануне, 26 мая, президент России Владимир Путин поручил провести военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 24 июня.

Источники РБК также сообщили, что в этот же день могут провести и голосование по поправкам в Конституцию. По словам собеседника, близкого к администрации президента, 24 июня объявили бы выходным днем. Если проводить 24 июня один только парад, то это будет обычный рабочий день, у людей не возникнет ощущения праздника, и не у всех будет возможность посмотреть прямую трансляцию мероприятия, сказал собеседник.

Песков 27 мая заявил, что никаких решений о дате проведения голосования по поправкам в Конституцию пока не принималось.

Всероссийское голосование должно было состояться 22 апреля, при этом Путин настаивал на том, чтобы день проведения голосования был объявлен выходным. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 Путин 25 марта перенес голосование на более поздний срок, не назвав новую дату. 22 апреля должно было стать обычным рабочим днем, однако затем вместе со всеми остальными днями апреля было объявлено президентом нерабочим днем, введенным для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, поправки в Конституцию
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