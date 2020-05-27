Песков заявил о большой вероятности объявления еще одного выходного

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, 24 июня, на которое назначено проведение парада Победы, может стать выходным днем. В этот день может пройти голосование по поправкам в Конституцию, говорили источники РБК

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Среда, 24 июня, на которую назначено проведение парада, посвященного победе в Великой Отечественной войне, «с большой долей вероятности» может быть объявлена выходным днем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но с большой долей вероятности могу предположить, что будет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли 24 июня выходным.

Накануне, 26 мая, президент России Владимир Путин поручил провести военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 24 июня.

Источники РБК также сообщили, что в этот же день могут провести и голосование по поправкам в Конституцию. По словам собеседника, близкого к администрации президента, 24 июня объявили бы выходным днем. Если проводить 24 июня один только парад, то это будет обычный рабочий день, у людей не возникнет ощущения праздника, и не у всех будет возможность посмотреть прямую трансляцию мероприятия, сказал собеседник.

Песков 27 мая заявил, что никаких решений о дате проведения голосования по поправкам в Конституцию пока не принималось.