Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным

Президент считает, что выходным должен стать один из рабочих дней. Он настоял на том, что этот перенос впоследствии не надо компенсировать за счет праздников

Президент России Владимир Путин заявил, что считает правильным провести голосование по поправкам в Конституцию в рабочий день, сделав его выходным. «Главное, чтобы этот выходной потом не вытащили из каких-то новогодних или майских праздников», — сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, которую транслирует телеканал «Россия 24».

Конкретный день, когда можно будет провести голосование, Путин не назвал. «Что касается дня голосования, то, конечно, кроме ЦИК этого никто не сделает... Я уже подпишу потом», — пообещал президент.

Путин также заявил, что ему важно, чтобы «закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования». «Чтобы был реальный плебисцит, и именно граждане были авторами этих поправок», — добавил президент.

Комментируя предложения входящего в рабочую группу сенатора Андрея Клишаса, который рассказал о том, как технически подготовить общероссийское голосование, и предложил президенту подписать закон на эту тему, Путин ответил, что, хотя сам он имеет юридическое образование, в процедуре «без полбанки не разберешься». «Что в этом вопросе предложат специалисты, с тем я и соглашусь», — сказал он.