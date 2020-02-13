Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает правильным провести голосование по поправкам в Конституцию в рабочий день, сделав его выходным. «Главное, чтобы этот выходной потом не вытащили из каких-то новогодних или майских праздников», — сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, которую транслирует телеканал «Россия 24».
Конкретный день, когда можно будет провести голосование, Путин не назвал. «Что касается дня голосования, то, конечно, кроме ЦИК этого никто не сделает... Я уже подпишу потом», — пообещал президент.
Путин также заявил, что ему важно, чтобы «закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования». «Чтобы был реальный плебисцит, и именно граждане были авторами этих поправок», — добавил президент.
Комментируя предложения входящего в рабочую группу сенатора Андрея Клишаса, который рассказал о том, как технически подготовить общероссийское голосование, и предложил президенту подписать закон на эту тему, Путин ответил, что, хотя сам он имеет юридическое образование, в процедуре «без полбанки не разберешься». «Что в этом вопросе предложат специалисты, с тем я и соглашусь», — сказал он.