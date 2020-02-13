Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 63,6 (+0,55) Quote, 12:09
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 69,18 (+0,4) Quote, 12:09
Путин согласился на упоминание индексации зарплаты в Конституции Политика, 16:28 Дело «Сети»: почему российские суды не верят жалобам на пытки Мнение, 16:18 Tesla проведет допэмиссию акций на $2 млрд Quote, 16:14 Дума приняла во втором чтении проект о горячем питании для школьников Общество, 16:08 Путин предложил не прятать под сукно поступившие к Конституции поправки Политика, 16:08 Умер советский футбольный арбитр Валерий Бутенко Спорт, 16:07 Почему вредно оценивать при приеме на работу только компетенции Pro, 16:06 Как иностранные ретейлеры осваивают российский рынок Pro, 16:05 В Госдуме предложили отменить наказание за «шпионские» гаджеты Общество, 16:05 Суд в Москве вслед за Twitter оштрафовал Facebook Бизнес, 16:04 В Думе назвали число нуждающихся в изменении после Конституции законов Политика, 15:59 ЦБ решил отрегулировать навязывание услуг банками Финансы, 15:55 Российский олимпийский чемпион подал иск против Союза биатлонистов Спорт, 15:52 В офисном здании в Амстердаме произошел взрыв Общество, 15:52
Политика ,  
0 

Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным

Президент считает, что выходным должен стать один из рабочих дней. Он настоял на том, что этот перенос впоследствии не надо компенсировать за счет праздников

Президент России Владимир Путин заявил, что считает правильным провести голосование по поправкам в Конституцию в рабочий день, сделав его выходным. «Главное, чтобы этот выходной потом не вытащили из каких-то новогодних или майских праздников», — сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, которую транслирует телеканал «Россия 24».

Конкретный день, когда можно будет провести голосование, Путин не назвал. «Что касается дня голосования, то, конечно, кроме ЦИК этого никто не сделает... Я уже подпишу потом», — пообещал президент.

Путин также заявил, что ему важно, чтобы «закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования». «Чтобы был реальный плебисцит, и именно граждане были авторами этих поправок», — добавил президент.

Комментируя предложения входящего в рабочую группу сенатора Андрея Клишаса, который рассказал о том, как технически подготовить общероссийское голосование, и предложил президенту подписать закон на эту тему, Путин ответил, что, хотя сам он имеет юридическое образование, в процедуре «без полбанки не разберешься». «Что в этом вопросе предложат специалисты, с тем я и соглашусь», — сказал он.

Более 60% россиян заявили о желании голосовать по поправкам в Конституцию
Политика

Комментируя многочисленные предложения, которые поступают в рабочую группу по изменению Конституции (а их уже около 500), Путин заявил, что все их внести в Основной закон невозможно, «однако и «под сукно» они не должны попасть». По словам президента, если что-то не поместится в Основной закон, то из подобных предложений можно сформировать несколько кейсов. «Одну группу направить в Государственную думу, Совет Федерации, вторую группу — в регионы, муниципалитеты», — сказал Путин. Часть предложений общественных организаций и граждан, по его мнению, нужно отправить и в кабмин, где правительство будет учитывать их в своей работе и использовать для принятия подзаконных актов.

Также глава государства заявил о том, что при внесении изменений «чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить все, что было создано, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а, наоборот, ответить на вызовы времени сегодняшнего дня».

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Политика

Ранее источники РБК сообщали о том, что в качестве основной даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию рассматривается 22 апреля (среда). Два близких к Кремлю собеседника отмечали, что этот день объявят выходным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на эту тему заявил, что решение пока не принято, но 22 апреля действительно обсуждается в качестве одного из вариантов.

Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе послания к Федеральному собранию 15 января. Среди предложений главы государства — расширение полномочий Госдумы и Совфеда, закрепление роли Госсовета. Также в Думе предложили внести поправку, позволяющую экс-президентам становиться сенаторами пожизненно.

Авторы: Артем Филипенок, Елизавета Антонова
Теги: Владимир Путин, Конституция
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Кремль опроверг сообщения об идее Путина объединить Россию и Белоруссию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter