Поправки в Конституцию , 26 мар, 09:15
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Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что среда, 22 апреля, будет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам в Конституцию, передает «РИА Новости».
«Да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам страны сообщил о переносе всероссийского голосования из-за угрозы распространения нового коронавируса.
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