Минкультуры попросит открыть музейные парки для посетителей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 71,06 (-0,08) Quote, 14:59
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 77,91 (+0,12) Quote, 14:59
Владельца виртуального оператора Easy4 арестовали по делу о мошенничестве Общество, 15:07 Попова утвердила правила профилактики COVID-19 до конца 2020 года Общество, 15:07 Если хочешь открыться: как салоны красоты готовятся возвращаться к работе Pro, 15:04 WSJ узнала о планах Boeing отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск Бизнес, 14:56 Россияне забрали из банков $1,1 млрд. Пойдут ли эти деньги в биткоин Крипто, 14:50 Нейросеть и компьютерное зрение: как прогнозировать спрос в магазине РБК и Microsoft, 14:44 Фильм российского продюсера впервые номинировали на дневную «Эмми» Общество, 14:38 В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу» Спорт, 14:33 Кремль не счел главным вопросом иск Игнатьева Политика, 14:28 Песков заявил о большой вероятности объявления еще одного выходного Общество, 14:25 Минсельхоз не увидел необходимости привлекать мигрантов на полевые работы Бизнес, 14:25 Кремль анонсировал совещание Путина с Собяниным Политика, 14:20 Большинство россиян не увидели необходимости в профилактике COVID-19 Общество, 14:19 Кабинеты и лоджии: как изменились запросы покупателей жилья в пандемию Недвижимость, 14:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минкультуры попросит открыть музейные парки для посетителей

Об ускорении открытия музейных парков Минкультуры намерено обратиться в Роспотребнадзор. Посещение таких объектов может снизить психологические проблемы, отметила глава Минкульта Ольга Любимова
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Министр культуры Ольга Любимова попросит Роспотребнадзор разрешить доступ посетителей в музейные парки, сообщила РБК пресс-секретарь Минкультуры Анна Усачева.

«С такой просьбой к нам обратились руководители ряда всемирно известных музеев: Петергофа, Царского Cела, Павловска, Музеев Московского Кремля, Кижей, Архангельского и Музея Победы. Все они обладают значительными парковыми пространствами. Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля», — приводит пресс-служба ведомства слова министра.

Посещение объектов культуры позволит гражданам снизить психологические проблемы, возникшие за время самоизоляции, считает Любимова. Она также считает, что проход в парковые зоны может быть разрешен при соблюдении социальной дистанции, а продажа билетов в платные зоны может быть организована онлайн.

Министр культуры приказала закрыть из-за вируса театры, музеи и цирки
Общество
Объявление о приостановке работы у здания ГИММ им. Пушкина во время пандемии коронавируса COVID-19

Первые ограничения в связи с эпидемией коронавируса для подведомственных учреждений Министерство культуры ввело 16 марта. Тогда оно выпустило рекомендации приостановить проведение массовых мероприятий, не использовать аудиогиды или другие устройства, предполагающие контакт с телом, организовать контроль температуры работников и посетителей, приостановить заграничные командировки и гастроли коллективов, а также не проводить массовые мероприятия в учебных учреждениях.

Однако уже на следующий день поступил приказ закрыть все театры, филармонии, цирки и кинотеатры, а также иные организации исполнительских искусств. Музеи и иные организации, осуществляющие выставочную деятельность, получили распоряжение приостановить допуск посетителей.

С 23 марта Минкульт рекомендовал закрыть все кинотеатры.

С 28 марта президент Владимир Путин объявил в стране период нерабочих дней, который продлился до 11 мая.

Попова заявила о готовности половины регионов к ослаблению ограничений
Общество
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент предложил также главам регионов с 12 мая начать ослабление карантинных мер в зависимости от эпидемиологической обстановки и следуя рекомендациям Роспотребнадзора. 24 мая глава ведомства Анна Попова заявила, что более половины российских регионов могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений. «44 субъекта, больше половины в России, уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», — отметила она.

Готов ли регион к смягчению карантина, оценивается по так называемому коэффициенту распространения, пояснила Попова. Он равен количеству людей, которых один заболевший может заразить до того, как его изолируют.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Минкультуры, музеи, карантин
Материалы по теме
Власти добавили музеи, зоопарки, торговлю одеждой к пострадавшим отраслям
Экономика
Министр культуры приказала закрыть из-за вируса театры, музеи и цирки
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter