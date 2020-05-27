Минкультуры попросит открыть музейные парки для посетителей

Об ускорении открытия музейных парков Минкультуры намерено обратиться в Роспотребнадзор. Посещение таких объектов может снизить психологические проблемы, отметила глава Минкульта Ольга Любимова

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Министр культуры Ольга Любимова попросит Роспотребнадзор разрешить доступ посетителей в музейные парки, сообщила РБК пресс-секретарь Минкультуры Анна Усачева.

«С такой просьбой к нам обратились руководители ряда всемирно известных музеев: Петергофа, Царского Cела, Павловска, Музеев Московского Кремля, Кижей, Архангельского и Музея Победы. Все они обладают значительными парковыми пространствами. Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля», — приводит пресс-служба ведомства слова министра.

Посещение объектов культуры позволит гражданам снизить психологические проблемы, возникшие за время самоизоляции, считает Любимова. Она также считает, что проход в парковые зоны может быть разрешен при соблюдении социальной дистанции, а продажа билетов в платные зоны может быть организована онлайн.

Первые ограничения в связи с эпидемией коронавируса для подведомственных учреждений Министерство культуры ввело 16 марта. Тогда оно выпустило рекомендации приостановить проведение массовых мероприятий, не использовать аудиогиды или другие устройства, предполагающие контакт с телом, организовать контроль температуры работников и посетителей, приостановить заграничные командировки и гастроли коллективов, а также не проводить массовые мероприятия в учебных учреждениях.