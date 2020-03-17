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Пандемия коронавируса ,  
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Министр культуры приказала закрыть из-за вируса театры, музеи и цирки

Работу для посетителей приостановят федеральные музеи, театры, цирки и другие учреждения. Властям регионов России рекомендовано принять аналогичные меры
Объявление о приостановке работы у здания ГИММ им. Пушкина во время пандемии коронавируса COVID-19 (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Все находящиеся в ведении Министерства культуры России театры, филармонии, цирки и кинотеатры, а также иные организации исполнительских искусств должны приостановить работу для посетителей. Об этом говорится в приказе министра культуры Ольги Любимовой, опубликованном на сайте ведомства.

В соответствии с тем же приказом музеи и иные организации, осуществляющие выставочную деятельность, должны приостановить допуск посетителей.

Одновременно с этим органам власти регионов России рекомендовано принять аналогичные меры в отношении подведомственных им учреждений культуры.

Целью этих мер в приказе названо предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Первый приказ об изменении порядка работы учреждений культуры в условиях пандемии COVID-19 Любимова подписала 16 марта. Тогда руководителям музеев предписывалось ограничить численность посетителей, отменить групповые экскурсии и допуск иностранцев и сократить время работы, а руководителям театров, цирков, филармоний и кинотеатров — пускать посетителей только в медицинских масках.

Мэрия Москвы запретила собираться в помещениях по 50 человек
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Подписание во вторник существенно более жесткого приказа последовало за выходом указа мэра Москвы Сергея Собянина запретившего собирать в одном помещении более 50 человек.

Во вторник Третьяковская галерея объявила о закрытии вплоть до 10 апреля. 

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус
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