Попова заявила о готовности половины регионов к ослаблению ограничений
Более половины российских регионов могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
«44 субъекта — больше половины в России — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», — отметила она (цитата по ТАСС).
Готов ли регион к смягчению карантина, оценивается по особому показателю — так называемому коэффициенту распространения, пояснила Попова. Он равен количеству людей, которых один заболевший может заразить до того, как его изолируют.
На 11 мая этот коэффициент составлял единицу или меньше только в девяти регионах, сообщила глава Роспотребнадзора. «Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 субъектах он равен единице», — пояснила Попова.