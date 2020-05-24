Попова заявила о готовности половины регионов к ослаблению ограничений

По словам главы Роспотребнадзора, к первому этапу снятия ограничений уже могут приступить 44 региона России. Чуть менее двух недель назад благоприятная ситуация для ослабления карантина была лишь в девяти субъектах, отметила она

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Более половины российских регионов могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«44 субъекта — больше половины в России — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», — отметила она (цитата по ТАСС).

Готов ли регион к смягчению карантина, оценивается по особому показателю — так называемому коэффициенту распространения, пояснила Попова. Он равен количеству людей, которых один заболевший может заразить до того, как его изолируют.

На 11 мая этот коэффициент составлял единицу или меньше только в девяти регионах, сообщила глава Роспотребнадзора. «Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 субъектах он равен единице», — пояснила Попова.