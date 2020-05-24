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Пандемия коронавируса ,  
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Попова заявила о готовности половины регионов к ослаблению ограничений

По словам главы Роспотребнадзора, к первому этапу снятия ограничений уже могут приступить 44 региона России. Чуть менее двух недель назад благоприятная ситуация для ослабления карантина была лишь в девяти субъектах, отметила она
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Более половины российских регионов могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«44 субъекта — больше половины в России — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», — отметила она (цитата по ТАСС).

Готов ли регион к смягчению карантина, оценивается по особому показателю — так называемому коэффициенту распространения, пояснила Попова. Он равен количеству людей, которых один заболевший может заразить до того, как его изолируют.

Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID
Общество
Анна Попова

На 11 мая этот коэффициент составлял единицу или меньше только в девяти регионах, сообщила глава Роспотребнадзора. «Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 субъектах он равен единице», — пояснила Попова.

На этой неделе она сообщила, что в России удалось «срезать» пик заболеваемости коронавирусом, а суточный прирост новых случаев COVID-19 в стране был одним из самых низких в мире. Сейчас же, по ее словам, распространение заболевания в России вышло на плато.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявили наименьшее с начала мая число новых заразившихся, однако за это же время в стране умерло рекордное число пациентов с COVID-19 за эпидемию. За день коронавирус обнаружили у 8599 человек, скончались 153 заразившихся. Всего в стране зарегистрировали более 344,4 тыс. случаев заболевания, из них 113,2 тыс. человек уже выздоровели. Умер в России 3541 заразившийся.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Анна Попова, коронавирус, ограничения
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