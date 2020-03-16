Минкультуры рекомендовало учреждениям приостановить массовые мероприятия

Лента новостей

Microsoft инвестировала в Bakkt. Криптоплатформа привлекла $300 млн

Что случилось за день. Главные новости РБК

«Вкусвилл» сообщил о сложностях с доставкой продуктов

Голикова сообщила о разработке в России четвертого теста на коронавирус

В Евросоюзе предложили запретить «несущественные поездки»

Овчинников не исключил возвращения Акинфеева в сборную

Игра с большинством: о чем говорит появление бога и семьи в Конституции

В Москве запретили спортивные мероприятия с участием более 50 человек

Голикова анонсировала оплату больничных из-за карантина авансом

Ротенберг получил звание Героя труда за строительство Крымского моста

Кейс от «Л'Этуаль»: как подготовиться к парфюмерной маркировке

Шесть лет санкций против России. Главное

Космодром Куру из-за коронавируса приостановил запуски

Семин ответил на слова Федуна о досрочном завершении чемпионата России