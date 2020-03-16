Общество , 16 мар, 17:50
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Минкультуры рекомендовало учреждениям приостановить массовые мероприятия
Министерство просит воздержаться от посещения концертов
Министерство культуры порекомендовало всем подведомственным учреждениям временно приостановить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
В числе рекомендаций, которые получили подведомственные учреждения министерства (аналогичные письма также отправлены главам субъектов и в кинотеатры):
- исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях;
- не использовать аудиогиды или другие устройства, предполагающие контакт с телом;
- организовать контроль температуры работников и посетителей;
- приостановить заграничные командировки и гастроли коллективов;
- ввести запрет на посещение учреждений культуры иностранцами;
- не проводить массовые мероприятия в учебных учреждениях;
- запрет на обслуживание читателей в библиотеках;
- научным организациям рекомендовано ограничить проведение очных совещаний и запретить командировки.
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