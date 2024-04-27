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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд раскрыл, в чем обвиняют 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

12-го фигуранта дела «Крокуса» Курбонова обвинили в помощи террористам со связью
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Джумахон Курбонов
Джумахон Курбонов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

12-й фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов — обеспечивал участников организованной группы средствами связи и их оплатой, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее Курбонова отправили под стражу до 22 мая по обвинению в ч. 3 ст. 205 УК (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку).

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Авторы
Юлия Овчинникова
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