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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Путин назвал целью заказчиков теракта в «Крокусе» ущерб единству России
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба единству России, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов.

«Нас поставили в условия, когда страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем — своих людей, свое будущее, свой суверенитет. Здесь нет ни одного лишнего слова. Важнейшим условием нашего общего успеха является единство российского многонационального общества, — сказал он. — В этой связи, конечно, и судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба единству России».

По словам Путина, других целей у заказчиков теракта не было. «Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», — заявил президент, обращая внимание на поведение Росии "на внешней арене".

Материал дополняется

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Юлия Овчинникова
Россия Владимир Путин «Крокус Сити Холл»
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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