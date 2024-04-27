 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Суд отправил под арест 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Суд отправил под арест 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Video

Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова до 22 мая, сообщили РБК в суде.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

Курбонов — уроженец таджикистанского города Пархор 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч. 3 с. 205 УК (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку), санкция статьи в этой части предусматривает до 20 лет лишения свободы.

СК попросил арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», где должно было состояться выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по пришедшим на концерт. Нападавшие также подожгли здание, начался пожар, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Президент Владимир Путин говорил, что к теракту причастны «радикальные исламисты», но он выгоден тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Об «украинском следе» заявляли директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и министр обороны Сергей Шойгу. Киев заявлял о непричастности к теракту в «Крокусе».

Вопрос о причастности западных спецслужб к теракту в «Крокус Сити Холле» остается открытым, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Росфинмониторинг заявил о тщательном планировании теракта в «Крокусе»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт арест новости
Материалы по теме
Мать спасшего людей в «Крокусе» школьника рассказала о звонке из АП
Общество
Росфинмониторинг раскрыл детали финансирования теракта в «Крокусе»
Политика
Путин призвал к «справедливому возмездию» за теракт в «Крокусе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Сейсмолог предупредил о подземных толчках в Стамбуле магнитудой до 7,6 Общество, 15:07
Суд раскрыл, в чем обвиняют 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Общество, 14:56
Дилеры рассказали, насколько подорожает Lada Vesta в мае Авто, 14:51
«Металлург» расторг контракт с одним из лучших бомбардиров Спорт, 14:48
Суд оштрафовал журналиста за работу в «Медузе» Политика, 14:29
Путин заявил о необходимости утвердить нацпроекты до конца 2024 года Политика, 14:26
Центры помощи мигрантам лишились права принимать экзамены на русский язык Общество, 14:25
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Goldman Sachs призвал сотрудников к сдержанности в расходах на Олимпиаде Бизнес, 14:19
Суд отправил под арест 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Политика, 14:19
Путин заявил, что показатель ВВП оказался выше прогнозов Центробанка Экономика, 14:18
«Спартак» не смог оспорить дисквалификацию основного защитника Спорт, 14:18
Вулкан Эбеко на Дальнем Востоке выбросил столб пепла на высоту 4,5 км Общество, 14:17
Врио главы Кургана ушла в отставку на фоне паводков Политика, 14:11
В Подольске задержали мужчину с полкило марихуаны Общество, 14:07