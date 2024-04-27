Суд отправил под арест 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова до 22 мая, сообщили РБК в суде.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

Курбонов — уроженец таджикистанского города Пархор 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч. 3 с. 205 УК (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку), санкция статьи в этой части предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», где должно было состояться выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по пришедшим на концерт. Нападавшие также подожгли здание, начался пожар, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Президент Владимир Путин говорил, что к теракту причастны «радикальные исламисты», но он выгоден тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Об «украинском следе» заявляли директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и министр обороны Сергей Шойгу. Киев заявлял о непричастности к теракту в «Крокусе».

Вопрос о причастности западных спецслужб к теракту в «Крокус Сити Холле» остается открытым, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.