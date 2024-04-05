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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Под арест отправили 11-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — уроженца Таджикистана Шарипзоду Мухаммада Зоира, его называют участником подготовки нападения. Накануне ФСБ сообщила о задержании еще троих подозреваемых
Мухаммад Зоир Шарипзода
Мухаммад Зоир Шарипзода (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы отправил под арест до 22 мая еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

В публикации уроженца Таджикистана Шарипзоду Мухаммада Зоира называют участником подготовки теракта. Его обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (теракт).

Накануне, 4 апреля, ФСБ сообщила о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе». Спецслужба уточнила, что задержаны двое иностранцев и гражданин России — все «выходцы из Центрально-Азиатского региона».

По версии ФСБ, двое из них перевозили деньги для покупки огнестрельного оружия и транспорта, которые использовались в теракте, а третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

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Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу и устроили пожар перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити». Погибли 145 человек, пострадали 550.

На следующий день после теракта были задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо непосредственных участников нападения — граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Позже задержали еще одного фигуранта, а число арестованных увеличилось до десяти. Мухаммад Зоир Шарипзода стал 11-м арестованным фигурантом дела о теракте.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
«Крокус Сити Холл» арест Басманный суд теракт
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