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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Братьев обвиняемого в нападении на «Крокус» допросили в Таджикистане

Братьев обвиняемого по «Крокусу» Фаридуни забрали на допрос в Таджикистане
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В Таджикистане троих братьев обвиняемого в совершении нападения на «Крокус Сити Холл» Шамсидина Фаридуни забрали на допросы, рассказала его тетя
Фаридуни Шамсидин
Фаридуни Шамсидин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Троих братьев обвиняемого в совершении теракта Шамсидина Фаридуни забрали на допросы в Таджикистане, об этом сообщила «РИА Новости» его тетя Гулбиби Заргарова.

«Почему он так поступил, что с ним случилось, не знаю... Я сейчас здесь с детьми его братьев, их всех забрали. Не знаю, что делать, как дальше жить», — сказала она.

Агентство сообщает, что Фаридуни родился в кишлаке Лойоби города Гиссар, который находится в 20 км от Душанбе. Он работал пекарем, а полгода назад уехал на заработки в Москву.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», открыли огонь по людям и подожгли здание. По последним данным, число жертв теракта составило 140 человек. 80 пострадавших остаются в больницах.

На следующий день после теракта директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных участников атаки.

Вечером 24 марта Басманный суд арестовал четырех фигурантов дела. Это Далерджон Баротович Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Следственный комитет считает, что Фаридуни вовлек в состав террористической группы Аминчона и Диловара Исломовых (были арестованы вечером 25 марта).

Путин сообщал, что террористы «двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Глава государства подчеркивал, что атака «может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет» с Россией.

Киев отверг причастность к нападению на концертный зал.

О том, что ответственность за атаку на «Крокус Сити Холл» взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», написали почти сразу после теракта The New York Times и Reuters. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, версия о причастности этой организации к нападению — «удобная для Запада».

26 марта секретарь Совбеза Николай Патрушев на вопрос о том, кто причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», ответил: «Конечно, Украина». В тот же день Бортников заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» готовили радикальные исламисты, но украинские спецслужбы причастны к нападению. По его словам, «на той стороне» готовились встречать террористов «как героев». «Теракт в «Крокусе» нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России», — заявил он.

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Теги
Георгий Смирнов
теракт Крокус Сити Холл обвиняемые «Крокус Сити Холл»
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