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Пандемия коронавируса ,  
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Путин рассказал о градуснике «на всякий случай» после прививки

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин рассказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» о прививке от коронавируса, которую он поставил себе ранее на неделе. Анонс выпуска опубликован на сайте «Вести.ру».

В анонсе показан вопрос корреспондента о том, какой вакциной привился президент, но не ответ Путина. «Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник» — в анонсе прозвучали только эти слова президента.

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О том, что Путин привился, стало известно вечером 23 марта. Кремль не раскрыл, какой из вакцин воспользовался президент. 26 марта пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что у Путина нет побочных явлений.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась18 января. Сейчас в стране зарегистрированы три вакцины от COVID-19: векторная «Спутник V» от Центра им. Н.Ф. Гамалеи, пептидная «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор», а также «КовиВак» от М.П. Центра им. Чумакова.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

К сегодняшнему дню о сделанной прививке от COVID-19 сообщили зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, вакцинацию прошли президент США Джо Байден, папа римский Франциск, королева Великобритании Елизавета II, премьер-министр Сербии Ана Брнабич, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Греции Катерина Сакелларопулу и премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Аргентины Альберто Фернандес, министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто и глава тунисского Минздрава Фаузи Мехди сделали прививку «Спутником V».

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