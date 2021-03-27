Путин рассказал о градуснике «на всякий случай» после прививки

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин рассказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» о прививке от коронавируса, которую он поставил себе ранее на неделе. Анонс выпуска опубликован на сайте «Вести.ру».

В анонсе показан вопрос корреспондента о том, какой вакциной привился президент, но не ответ Путина. «Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник» — в анонсе прозвучали только эти слова президента.

О том, что Путин привился, стало известно вечером 23 марта. Кремль не раскрыл, какой из вакцин воспользовался президент. 26 марта пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что у Путина нет побочных явлений.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась18 января. Сейчас в стране зарегистрированы три вакцины от COVID-19: векторная «Спутник V» от Центра им. Н.Ф. Гамалеи, пептидная «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор», а также «КовиВак» от М.П. Центра им. Чумакова.