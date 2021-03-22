Глава Минздрава Туниса привился от коронавируса «Спутником V»

Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в Facebook Минздрав страны.

«Министр здравоохранения, доктор Фаузи Мехди обратился в воскресенье, 21 марта 2021 года, в региональный центр вакцинации в Ариане, где получил первую дозу вакцины «Спутник», — говорится в сообщении ведомства.

Общенациональная кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в Тунисе 13 марта. По данным Минздрава, уже привились 12 496 человек. Записались на вакцинацию свыше 622 тыс. граждан.

Министерство сообщает, что с начала пандемии COVID-19 в стране заразились 245,7 тыс. человек, скончались 8,5 тыс. заболевших.