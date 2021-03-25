Первый президент Украины привился от коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук сделал прививку от коронавируса, сообщает «Украина 24».
87-летний политик вакцинировался препаратом Covishield, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca.
Запись в facebook пользователя www.ukraine24.ua
На Украине вакцинация началась 24 февраля. Изначально планировалось начать прививать население 15 февраля, однако возникли задержки с препаратом от Pfizer и BioNTech. Кроме него, вакцинация ведется препаратами AstraZeneca (произведенная в Индии вакцина Covishield) и американской Novavax. Также Минздрав Украины в декабре заключил контракт на поставку 1,9 млн доз китайской CoronaVac.