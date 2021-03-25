Первый президент Украины привился от коронавируса

В марте начался скандал вокруг вакцины AstraZeneca. Согласно опросу международной маркетинговой компании YouGov, доверие к ней потеряли в Германии, Франции, Испании и Италии. Это связано с сообщениями о том, что вакцинация этим препаратом может приводить к образованию тромбов.

Во многих странах, включая Данию, Словакию, Австрию и Грузию, были зафиксированы летальные исходы и тяжелое состояние у пациентов после прививки AstraZeneca. В связи с этим ряд государств приостановил вакцинацию этим препаратом. Однако 18 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило о безопасности AstraZeneca, после чего европейские страны начали возобновлять вакцинацию.

Летальные случаи были зафиксированы и на Украине. Так, 15 марта житель Черновицкой области привился вакциной AstraZeneca, 24 марта мужчина скончался. По предварительным данным, он умер из-за острого мозгового инсульта. Также у него были сопутствующие болезни. Для установления точной причины смерти было назначено патологоанатомическое исследование.

Ранее, 23 марта, в селе Черноморское Одесской области военнослужащая, которая 21 марта привилась вакциной AstraZeneca, позднее потеряла сознание и умерла до приезда медиков.

25 марта в стране зафиксировали 16 669 новых заболевших коронавирусом, умерли 362 человека. Это наибольшее число заразившихся и умерших за одни сутки с начала пандемии.