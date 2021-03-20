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Пандемия коронавируса ,  
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Глава МИД Венгрии привился от коронавируса российским «Спутником V»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня утром я и мой коллега, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили переговоры насчет мартовских поставок «Спутника V» (я также получил эту вакцину сегодня)», — уточняется в сообщении.

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Министр уточнил, что в течение следующих двух недель Венгрия получит 680 тыс. доз «Спутника V».

Ранее премьер-министра страны Гергей Гуляс отметил, что одна доза китайской вакцины от коронавируса от компании Sinopharm обходится властям Венгрии почти вчетверо дороже, чем доза российского препарата «Спутник V». Китайская вакцина также дороже западных аналогов. Тем не менее, власти Венгрии считают, что благодаря поставкам российских и китайских вакцин им удалось привить примерно на полмиллиона человек больше, чем если бы стране пришлось полагаться только на западные препараты.

По последним данным, в Венгрии зарегистрировали 549 839 заболевших COVID-19. Из них умерли 17 841 человек.

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Источник: JHU
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коронавирус Венгрия Спутник V вакцина
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