Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса

Инфекционная больница в Коммунарке (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Пациент, умерший в инфекционной больнице в Коммунарке, не был болен коронавирусной инфекцией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

По информации ведомства, мужчина 75 лет был доставлен в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии с признаками дыхательной недостаточности. Врачи пытались реанимировать пациента, однако он скончался спустя 40 минут после поступления в больницу.

«Смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита», — сказано в сообщении департамента здравоохранения. У пациента брали анализ на коронавирус, однако он дал отрицательный результат.

Ранее о том, что 75-летний мужчина скончался в Коммунарке, сообщил Telegram-канал Baza. В сообщении Baza говорилось, что пациенту 10 марта поставили диагноз ОРВИ, а на следующий день его госпитализировали в медцентр в Коммунарке для проверки на коронавирус. При этом, по информации канала, мужчине поставили предварительный диагноз «пневмония».