Врачи подтвердили коронавирус у Льва Лещенко

Лев Лещенко (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердилась коронавирусная этиология пневмонии. Об этом сообщил главный врач ГКБ в Коммунарке Денис Проценко в Facebook, взяв официальное разрешение у певца.

«Лев Валерьянович [Лещенко] поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», — написал он.

По словам Проценко, в первый день после поступления у артиста наросла отдышка и снизились показатели оксигенации крови, в связи с чем его оставили в отделении реанимации. Тем не менее, в пятницу, 27 марта его состояние стабилизировалось и врачи планируют перевести его в госпитальное отделение.

«Меня туда не пускают. Но улучшение явное, все нормально», — заявил РБК друг Лещенко, народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур.