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Власти назвали онкологию причиной смерти пожилой пациентки в Коммунарке

Женщина, которая умерла в инфекционной больнице в Коммунарке, страдала тяжелым онкологическим заболеванием, анализ на коронавирус дал отрицательные результаты, заявили московские власти
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пациентка, умершая в больнице в Коммунарке, страдала от тяжелого онкологического заболевания в терминальной стадии прижизненный анализ на коронавирус дал отрицательные результаты, заявили в департаменте здравоохранения Москвы в ответ на запрос РБК.

Ранее телеканал РЕН ТВ и газета «Московский комсомолец» сообщили, что в Коммунарке скончалась 69-летняя женщина с подозрением на коронавирус. Она попала в больницу после того, как ее дочь вернулась из Португалии. Анализы на коронавирус, которые взяли у женщины еще не готовы, отмечали издания. По данным «МК», изначально женщина была госпитализирована в 40 больницу Москвы, а позже переведена в специализированную инфекционную больницу в Коммунарке.

В Городской клинической больнице № 40 РБК рекомендовали обратиться за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

В департаменте сообщили, что пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания.

«Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию — отрицательный», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

Авторы: Владислав Гордеев, Егор Губернаторов
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