Власти Италии ужесточили ограничения из-за COVID-19 в Милане и Турине

Милан, Италия (Фото: Andrea Fasani / EPA / ТАСС)

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которым ужесточил действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Ansa.

В документе говорится об ужесточении санитарно-эпидемиологического надзора в Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин, которые расположены на севере страны. Оба региона с понедельника, 1 марта, в классификации зон риска будут обозначаться как «оранжевые». В эту же категорию будет включена область Марке, расположенная в центральной части страны и имеющая выход к Адриатическому морю. Вместе с тем регионы Молизе и Базиликата (центр и юг страны соответственно) будут обозначаться как «красные» зоны.

Среди мер упоминается закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов. В регионах, которые помечены как «красные», школы перейдут на онлайн обучение.

Как отмечает агентство, власти приняли решение ужесточить ограничительные меры из-за роста числа заразившихся новыми штамма коронавируса. Ansa пишет, что на фоне решения властей в крупных городах наблюдаются массовые скопления людей на центральных площадях и улицах.