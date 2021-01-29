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Пандемия коронавируса ,  
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Франция решила ужесточить въезд и выезд из страны

Также полицейские усилят контроль за соблюдением комендантского часа с 18:00 до 06:00. У Франции еще есть возможность избежать режима самоизоляции, считает премьер
Фото: Доминик Бутен / РИА Новости
Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Из-за ситуации с коронавирусом власти Франции решили запретить пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, передает Le Monde.

«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья», — заявил он.

Попасть во Францию из стран-участниц Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус. Исключение сделают для работников, проживающих на приграничных территориях.

По словам Кастекса, сейчас во французских больницах находятся более 27 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 3 тыс. — в реанимации. Также премьер-министр обратил внимание на распространение более заразных штаммов вируса — британского и южноафриканского. «На фоне таких данных справедливо поднимался вопрос о возвращении режима самоизоляции. Но мы осознаем тяжелые последствия такого решения для французов, и у нас пока что есть возможность дать себе еще один шанс избежать этого», — сообщил Кастекс.

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Для борьбы с ростом заболеваемости власти решили также закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тыс. кв. м, торгующие непродовольственными товарами. Работодателям рекомендовано перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим, а соблюдение действующего комендантского часа (с 18:00 до 6:00) будет усиленно проверяться полицейскими, сказал премьер.

За прошедшие сутки во Франции подтвердили 22,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных национального Минздрава. Всего в стране выявили более 3,1 млн заражений. Умерли за весь период 75 тыс. заболевших, за последние сутки — 820.

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Новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании и ЮАР в декабре. С 20 декабря из-за нового штамм европейские страны стали закрывать сообщение с Великобританией. Большая часть из них прекратили в страну авиарейсы — такую меру приняли в том числе Германия, Италия, Испания и Австрия. Франция и Бельгия полностью закрыли с Великобританией транспортное сообщение.

С 27 декабря во Франции и других странах Евросоюза стартовала кампания по вакцинации. Сейчас прививку могут получить медики, проживающие в домах престарелых, лица старше 75 лет и люди с тяжелыми заболеваниями. По состоянию на 27 января в лидерами по вакцинации в пересчете на 100 человек в ЕС вышли Дания (3,7). Ни одна из европейских стран пока не смогла вакцинировать более 5% от своего населения.

Автор
Анастасия Батманова
пандемия Франция
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