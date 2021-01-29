Франция решила ужесточить въезд и выезд из страны

Также полицейские усилят контроль за соблюдением комендантского часа с 18:00 до 06:00. У Франции еще есть возможность избежать режима самоизоляции, считает премьер

Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Из-за ситуации с коронавирусом власти Франции решили запретить пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, передает Le Monde.

«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья», — заявил он.

Попасть во Францию из стран-участниц Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус. Исключение сделают для работников, проживающих на приграничных территориях.

По словам Кастекса, сейчас во французских больницах находятся более 27 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 3 тыс. — в реанимации. Также премьер-министр обратил внимание на распространение более заразных штаммов вируса — британского и южноафриканского. «На фоне таких данных справедливо поднимался вопрос о возвращении режима самоизоляции. Но мы осознаем тяжелые последствия такого решения для французов, и у нас пока что есть возможность дать себе еще один шанс избежать этого», — сообщил Кастекс.