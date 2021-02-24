В Швеции ужесточат ограничения из-за риска третьей волны COVID-19

Власти Швеции ужесточат ограничения, введенные в связи с COVID-19. В стране опасаются третьей волны коронавируса из-за распространения «британского» штамма

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Власти Швеции готовятся ввести новые ограничения, чтобы сдержать рост числа заболевших COVID-19 на фоне распространения более заразного «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, передает Reuters.

«Британский» вариант распространяется очень быстро. Этот вариант с большой вероятностью будет преобладать над другими в течение нескольких недель или месяца», — сказал он.

В связи с распространением «британского» штамма власти Швеции готовят пакет новых мер, о которых будет объявлено 24 февраля, сообщил Тегнелл.

Швеция — одна из немногих стран, которые отказались вводить строгий карантин в связи с пандемией. В июне 2020 года Тегнелл признал, что подход властей к борьбе с распространением инфекции привел к слишком большому числу смертей.