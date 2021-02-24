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Пандемия коронавируса ,  
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В Швеции ужесточат ограничения из-за риска третьей волны COVID-19

Власти Швеции ужесточат ограничения, введенные в связи с COVID-19. В стране опасаются третьей волны коронавируса из-за распространения «британского» штамма
Фото: Jessica Gow / EPA / ТАСС
Фото: Jessica Gow / EPA / ТАСС

Власти Швеции готовятся ввести новые ограничения, чтобы сдержать рост числа заболевших COVID-19 на фоне распространения более заразного «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, передает Reuters.

«Британский» вариант распространяется очень быстро. Этот вариант с большой вероятностью будет преобладать над другими в течение нескольких недель или месяца», — сказал он.

В связи с распространением «британского» штамма власти Швеции готовят пакет новых мер, о которых будет объявлено 24 февраля, сообщил Тегнелл.

Швеция — одна из немногих стран, которые отказались вводить строгий карантин в связи с пандемией. В июне 2020 года Тегнелл признал, что подход властей к борьбе с распространением инфекции привел к слишком большому числу смертей.

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Фото:Misha Friedman / Getty Images

С начала пандемии в Швеции зарегистрировали 642 тыс. заразившихся, умерли от коронавируса 12,7 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. По данным портала Worldometer, по числу летальных исходов среди заразившихся на 1 млн жителей Швеция занимает 23-е место в мире — показатель составляет 1254. В то же время ее соседи Финляндия и Норвегия в этом списке находятся гораздо ниже — на 107-м и 114-м местах. В Финляндии на 1 млн жителей приходится 133 смерти от коронавируса, в Норвегии — 112.

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В то же время уровень смертности на душу населения в Швеции ниже, чем в ряде европейских стран, которые все же вводили строгий карантин. Это, например, Чехия (1836 смертей от коронавируса на 1 млн жителей, четвертое место) и Италия (1595, седьмое место).

В связи с коронавирусом в Швеции действует ряд ограничений. Власти обязали перевести часть сотрудников на удаленку, ограничили число покупателей в магазинах, посетителей торговых центров, ресторанов и спортзалов и рекомендовали жителям носить защитные маски в общественном транспорте. До 28 февраля в стране также действует запрет на продажу алкоголя с 20:00 до 11:00.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Виктория Полякова
Швеция коронавирус
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