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Британия ужесточила правила въезда

Люди, прибывающие в Соединенное Королевство из-за рубежа, должны будут на десять дней уйти на самоизоляцию, а также предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID. Меры будут действовать до 15 февраля
Фото: Mike Hewitt / Getty Images
Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Правила для прибывающих в Великобританию вступили в силу сегодня, в частности теперь для всех въехавших в страну будет обязателен десятидневный карантин.

Об ужесточении порядка въезда в конце прошлой недели сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

Срок изоляции для прибывших может быть сокращен, если через пять дней человек получит отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, ото всех приезжих власти будут требовать справку об отсутствии инфекции. Тест должен быть сделан за 72 часа до въезда. За несоблюдение этого правила будет взиматься штраф £500.

Правила касаются всех пунктов прибытия и видов транспорта: воздушного, морского и железнодорожного. Они будут действовать до 15 февраля.

Джонсон предупредил о «гонке со временем» в больницах из-за COVID
Общество
Фото:Hannah McKay / Reuters

17 января The Sunday Times сообщила, что власти рассматривают возможность введения системы карантина для прибывающих в Соединенное Королевство, при которой те должны изолироваться в отелях за свой счет. За соблюдением десятидневной изоляции предлагалось следить с помощью GPS и технологий распознавания лиц, писала газета.

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Впервые Британия объявила о введении двухнедельного карантина для приезжающих из-за границы 8 июня, впоследствии эти ограничения смягчили для прибывающих из некоторых стран.

По словам Джонсона, ситуация с эпидемией в Великобритании достигла очень опасного момента, система здравоохранения столкнулась с «гонкой со временем»: из-за быстрого распространения инфекции вырос спрос на койки с аппаратами ИВЛ, а в некоторых больницах не хватает кислорода для лечения больных COVID-19.

С начала января в Британии действует третий по счету локдаун. Начальные и средние школы перешли на дистанционное обучение, населению разрешено выходить из дома только на работу, за продуктами и предметами первой необходимости, чтобы получить медпомощь или для занятий спортом. Ограничения были введены, после того как власти объявили о появлении нового типа коронавируса, более заразного, чем «привычный» SARS-CoV-2.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании подтверждено 3,4 млн случаев заражения COVID-19, страна занимает пятое в мире место по этому показателю. Умерли 89,4 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Мария Лисицына, Наталия Анисимова
Великобритания Борис Джонсон коронавирус карантин
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