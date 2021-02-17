На Украине продлили карантин на два с половиной месяца

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Украина продлила карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 30 апреля, такое решение было принято на заседании правительства, передает агентство «Униан».

Также страна вернется к адаптивной модели карантина, когда регионы будут распределены по четырем зонам по уровню эпидемиологической ситуации: зеленому, желтому, оранжевому и красному.

«Решение вступит в действие на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут с ним ознакомиться, подготовиться», — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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