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Пандемия коронавируса ,  
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На Украине продлили карантин на два с половиной месяца

Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина продлила карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 30 апреля, такое решение было принято на заседании правительства, передает агентство «Униан».

Также страна вернется к адаптивной модели карантина, когда регионы будут распределены по четырем зонам по уровню эпидемиологической ситуации: зеленому, желтому, оранжевому и красному.

«Решение вступит в действие на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут с ним ознакомиться, подготовиться», — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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