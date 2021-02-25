Финляндия введет локдаун на три недели

Власти Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введут в стране трехнедельный локдаун — с 8 по 28 марта. Об этом сообщает информационный портал Yle.

Согласно решению правительства, в этот период учащиеся средних и старших классов будут переведены на дистанционный формат обучения. В стране будут приостановлены групповые занятия для лиц старше 12 лет. На детей до этого возраста ограничения не распространяются.

Правительство внесет в парламент предложение о закрытии предприятий общепита в большинстве регионов. Они смогут работать на доставку. Ресторанному бизнесу будет оказана финансовая помощь, пообещала премьер Сана Марин.

Помимо этого, в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией власти рекомендовали запретить проведение мероприятий с числом участников более шести человек.

Комендантского часа в стране не будет. Решение о возможном переносе муниципальных выборов не принято.