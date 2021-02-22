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В Польше решили ужесточить требования для въезда из-за COVID-19

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Польша намерена усилить ограничения на границе и впускать в страну только тех, кто сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передают Wiadomości.

«Границы будут открыты для лиц, которые смогут предъявить отрицательный результат теста [на коронавирусную инфекцию]», — сказал Недзельский.

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Министр добавил, что такие меры уже применяют в отношении тех, кто прибывает в Польщу на общественном транспорте: автобусах, поездах и т.д. Теперь же такая мера будет введена и для тех, кто приезжает на личном транспорте.

Согласно данным польского Минздрава, за сутки, предшествующие 21 февраля, в страны было выявлено 7 038 случаев заболевания коронавирусом. Умерли — 94 человека, выздоровели — 6 215. Начиная с 4 марта прошлого года в Польше зафиксировано 1,6 млн случаев заражения коронавирусом и 42 171 летальный исход. Выздоровели — 1,3 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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С конца декабря прошлого года Польша ввела обязательный 10-дневный карантин для тех, кто въезжает в страну на автобусах, поездах или прилетает на самолетах. Но с января в стране решили ослабить эти ограничения. Для того, чтобы не проходить карантин достаточно показать отрицательные результаты теста на COVID-19.

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