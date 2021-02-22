В Польше решили ужесточить требования для въезда из-за COVID-19

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Польша намерена усилить ограничения на границе и впускать в страну только тех, кто сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передают Wiadomości.

«Границы будут открыты для лиц, которые смогут предъявить отрицательный результат теста [на коронавирусную инфекцию]», — сказал Недзельский.

Министр добавил, что такие меры уже применяют в отношении тех, кто прибывает в Польщу на общественном транспорте: автобусах, поездах и т.д. Теперь же такая мера будет введена и для тех, кто приезжает на личном транспорте.

Согласно данным польского Минздрава, за сутки, предшествующие 21 февраля, в страны было выявлено 7 038 случаев заболевания коронавирусом. Умерли — 94 человека, выздоровели — 6 215. Начиная с 4 марта прошлого года в Польше зафиксировано 1,6 млн случаев заражения коронавирусом и 42 171 летальный исход. Выздоровели — 1,3 млн человек.