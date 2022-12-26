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Статью в деле о поджоге военкомата в Югре поменяли на теракт

Обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт
Поджог военкомата в Нижневартовске произошел в мае. Подозреваемых позже задержали и арестовали, предъявив обвинение в хулиганстве и уничтожении чужого имущества

Следствие обвинило по статье о теракте двух фигурантов дела о поджоге военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), сообщил ТАСС со ссылкой на данные Центрального окружного военного суда.

По делу проходят Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен. Изначально их обвиняли по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Теперь следствие изменило статью и обвинило их по п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой), которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Их дела разделили и будут рассматривать по отдельности.

В ночь на 4 мая двое неизвестных устроили поджог военкомата в Нижневартовске. Начавшиеся возгорание быстро потушили, оказалась повреждена внутренняя отделка на площади 1 кв. м, писало местное издание 86.ru. Baza публиковала видеозапись предполагаемого момента поджога, на которой видно, как неизвестный бросает в здание «коктейли Молотова», а потом вместе с еще одним человеком убегает.

Подозреваемых в поджоге задержали и арестовали в середине мая, их имена тогда не назывались.

Поджоги военкоматов в российских регионах фиксируют с начала спецоперации на Украине. Подобные инциденты происходили в Калининградской и Волгоградской областях, в Москве, Петербурге, Новосибирске и других городах.

В российском Генштабе заявляли, что поджоги зданий военкоматов, нападение на их сотрудников, а также запугивание призывников и их родителей «путем фейковых сообщений в СМИ» расцениваются как теракты и публичные призывы к террористической деятельности.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
поджог военкомат теракт Нижневартовск ХМАО Ханты-Мансийский автономный округ «Югра»
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