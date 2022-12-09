Подмосковный прокурор: версия о поджоге ТЦ «Мега» в Химках наименее вероятна

Прокурор назвал версию о поджоге ТЦ «Мега» в Химках наименее вероятной

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Версия о поджоге в торговом центре «Мега Химки», где сгорел гипермаркет OBI, — наименее вероятная, заявил журналистам прокурор Московской области Сергей Забатурин, передает «РИА Новости».

«Версии все отрабатываются, в ближайшее время будут доведены до общественности. <...> Версия о поджоге в настоящее время — наименее вероятная», — сказал он.

Пожар в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошел утром, огонь охватил всю площадь здания в 18 тыс. кв. м., произошло обрушение кровли. В МЧС отмечали, что ликвидация пожара в торговом центре осложняется особенностями здания и большой горючей нагрузкой.

В здании происходили взрывы, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сдетонировали лакокрасочные материалы. К 8:25 мск пожар удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м.

Начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин заявлял, что причиной пожара стало нарушение техники безопасности сварочных работ, передавал ТАСС.

По предварительным данным, погиб охранник гипермаркета, на него упали конструкции горящего здания, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.