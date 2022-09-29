Пограничники заявили, что пускают в Грузию на самокатах и велосипедах

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Пункт «Верхний Ларс» на границе России с Грузией работает в штатном режиме, границу можно пересечь на транспорте, но не в пешем порядке, сообщили РБК в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии.

«Пункт пропуска «Верхний Ларс» работает в штатном режиме. Все полосы для движения функционируют. Все лица, пытающиеся пересечь границу, если у них есть необходимые документы, пересекают границу. У нас международный автомобильный пункт пропуска, то есть это означает, что лица пересекают границу на транспортном средстве: на автомобиле, велосипеде, самокате и так далее. В пешем порядке у нас границу не пересекают», — сообщила РБК погранслужба.

Telegram-канал Baza писал 29 сентября, что через пограничный пункт перестали пускать пешеходов, а также людей на самокатах и велосипедах — проехать можно на автомобилях или на автобусах.

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