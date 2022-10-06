IDFI: с 24 февраля по 31 августа счета в банках Грузии открыли более 45 тыс. россиян

Более 45 тыс. россиян открыли счета в банках Грузии с начала спецоперации

В основном российские граждане используют вклады до востребования, наиболее популярная валюта — доллар. Грузинский неправительственный IDFI приводит статистику за период с начала военных действий до 31 августа

Фото: Георгий Абашвили / РБК

Более 45 тыс. российских граждан открыли счета в коммерческих банках Грузии с начала спецоперации на Украине, до 31 августа. К этой дате число россиян со счетами в частных грузинских банках достигло 60 тыс., свидетельствуют данные грузинской неправительственной организации IDFI (Институт развития свободы информации). На публикацию обратил внимание Frank RG.

В августе на счетах россиян в Грузии в общей сложности было 1,88 млрд лари (более $670 млн). До начала конфликта на Украине эта сумма была на 1,2 млрд лари меньше. Большая часть средств (53%) — вклады до востребования, 26% — срочные, 21% лежит на текущих счетах. 72% вкладов — в долларах (в российских рублях — 0,06%).

С 24 февраля по 31 августа 19 зарегистрированных в России юридических лиц открыли счета в банках Грузии.

Приток россиян не повлиял на сумму кредитов, которые россияне берут в стране, отмечает IDFI. С марта по август она составила 482,8 млн лари — это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество займов при этом увеличилось на 1,1 тыс.

По данным Росстата на 5 сентября, с начала года из России выехали 419 тыс. человек (миграционный отток составил 96 тыс. против прироста на 114 тыс. в прошлом году). При этом МВД Грузии сообщало, что только за август и только в эту страну приехали 260 тыс. россиян.

Отток граждан усилился после объявления 21 сентября частичной мобилизации. С 17 по 26 сентября в Грузию въехали около 78 тыс. россиян (при этом за весь июнь этот показатель составил 90 тыс.), выехали — более 62 тыс.