Политика ,
0
Северная Осетия ограничит въезд жителям других регионов из-за очередей
Республика Северная Осетия-Алания
Доступ транспортных средств в Северную Осетию из других российских регионов будет ограничен, в республике введут режим повышенной готовности, говорится на сайте республиканского правительства. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в скором времени подпишет соответствующие указы.
«Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу Российской Федерации и Грузии», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.