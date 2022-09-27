Северная Осетия ограничит въезд жителям других регионов из-за очередей

Республика Северная Осетия-Алания (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Доступ транспортных средств в Северную Осетию из других российских регионов будет ограничен, в республике введут режим повышенной готовности, говорится на сайте республиканского правительства. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в скором времени подпишет соответствующие указы.

«Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу Российской Федерации и Грузии», — говорится в сообщении.

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