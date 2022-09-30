МВД Грузии сообщило о сокращении потока россиян на КПП «Верхний Ларс»
Поток людей на пропускном пункте «Верхний Ларс» — «Казбеги» на границе Грузии значительно снизился, сообщило грузинское МВД.
С 10:00 29 сентября до 10:00 30 сентября границу пересекли 6109 российских граждан, а в предыдущие 24 часа их было 9642. Для сравнения: с 17 по 22 сентября в Грузию ежедневно въезжали около 6,6 тыс. российских граждан.
Число машин на границе «вернулось в обычное состояние», пропуск теперь ведется в нормальном режиме, отметили в министерстве.
Россияне стали уезжать в Грузию и соседние страны, после того как 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
27 сентября МВД по Северной Осетии заявило, что на грузинской границе будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Повестки там обещали вручать только жителям Северной Осетии, «подлежащих частичной мобилизации», но позже стало известно, что у сотрудников военкоматов на КПП есть списки всем подлежащих мобилизации независимо от региона.
В МВД отметили нарастание потока транспорта в сторону Грузии, а обстановку в районе КПП назвали напряженной.
28 сентября власти Северной Осетии ограничили въезд легковых автомобилей на территорию республики из-за очередей на границе с Грузией, а во Владикавказе, Ардонском, Кировском и Пригородном районах был введен режим повышенной готовности.
Власти Грузии не нашли оснований для ограничения въезда. «Российские граждане всегда приезжали в Грузию, почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах», — заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. По его словам, 60% приехавших россиян впоследствии покидают Грузию.