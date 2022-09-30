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МВД Грузии сообщило о сокращении потока россиян на КПП «Верхний Ларс»

За прошедшие сутки границу в этом пункте перешли 6109 человек, это примерно соответствует среднему показателю в период с 17 по 22 сентября. Пропуск машин на границе идет в нормальном режиме, утверждают в МВД Грузии
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters

Поток людей на пропускном пункте «Верхний Ларс» — «Казбеги» на границе Грузии значительно снизился, сообщило грузинское МВД.

С 10:00 29 сентября до 10:00 30 сентября границу пересекли 6109 российских граждан, а в предыдущие 24 часа их было 9642. Для сравнения: с 17 по 22 сентября в Грузию ежедневно въезжали около 6,6 тыс. российских граждан.

Число машин на границе «вернулось в обычное состояние», пропуск теперь ведется в нормальном режиме, отметили в министерстве.

Россияне стали уезжать в Грузию и соседние страны, после того как 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

27 сентября МВД по Северной Осетии заявило, что на грузинской границе будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Повестки там обещали вручать только жителям Северной Осетии, «подлежащих частичной мобилизации», но позже стало известно, что у сотрудников военкоматов на КПП есть списки всем подлежащих мобилизации независимо от региона.

Как россияне переходят границу на КПП «Верхний Ларс». Фоторепортаж
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В МВД отметили нарастание потока транспорта в сторону Грузии, а обстановку в районе КПП назвали напряженной.

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28 сентября власти Северной Осетии ограничили въезд легковых автомобилей на территорию республики из-за очередей на границе с Грузией, а во Владикавказе, Ардонском, Кировском и Пригородном районах был введен режим повышенной готовности.

Власти Грузии не нашли оснований для ограничения въезда. «Российские граждане всегда приезжали в Грузию, почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах», — заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. По его словам, 60% приехавших россиян впоследствии покидают Грузию.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Верхний Ларс Грузия граница частичная мобилизация
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