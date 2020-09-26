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Украинские спасатели нашли тела всех погибших при крушении Ан-26

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На месте крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области обнаружены тела всех 25 погибших при катастрофе. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

»По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)», — говорится в сообщении.

Таким образом 26 из 27 находившихся на борту погибли.

Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

Материал дополняется.

Автор
Михаил Котляр
Ан-26 Украина крушение самолет жертвы
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