Зеленский объявил на Украине траур из-за крушения самолета

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении на Украине 26 сентября траурным днем в связи с крушением военного самолета Ан-26 в Харьковской области накануне.

В день траура на территории всей страны приспустят флаги в память о погибших, внесут изменения в телепрограммы и отменят развлекательные и концертные мероприятия.

До этого субботний траур по погибшим в авиакатастрофе объявили власти Харьковской области. При крушении самолета вечером 25 сентября погибли 26 из 27 человек. Тела троих из них все еще не найдены.

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