Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Прогулка с единорогами: как Patreon сломал идею «голодного художника» Инвестиции, 11:11 На месте крушения Ан-26 нашли «черные ящики» Общество, 11:02 «Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19 Общество, 11:01  В Москве выявили рекордное с 8 июня количество заразившихся COVID-19 Общество, 11:00 UFC объявил дату боя и следующего соперника российского бойца Волкова Спорт, 10:42 Украинские военные заявили о касании крылом земли разбившегося Ан-26 Общество, 10:38 Власти Подмосковья вслед за столицей посоветовали жителям изолироваться Общество, 10:33 На Камчатке при обвале на руднике погиб рабочий Общество, 10:21 В Москве от коронавируса вылечились еще 1123 человека Общество, 10:12 «Я, Энди Уорхол» и мокрые фотопортреты: куда пойти в сентябре Стиль, 10:11 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 10:07 Портфель гуру: 10 акций Джереми Грэнтэма, предсказавшего кризис 2008 года Инвестиции, 10:01 «Зеленые» финансы и экологичный Big Tech: дайджест эко-номики Зеленая экономика, 10:00  В России изменится порядок получения пенсий Общество, 09:45
Общество ,  
0 

Украинские военные заявили о касании крылом земли разбившегося Ан-26

Глава Минобороны Украины заявил, что к крушению привело, скорее всего, касание крылом земли. До этого в качестве причины катастрофы назывался отказ двигателя. Однако в военном ведомстве заявили, что мог отказать датчик
Фото:Reuters
Фото: Reuters

Самолет Ан-26, потерпевший крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, вероятно, зацепился за землю крылом. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба военного ведомства.

«Предварительный анализ дает основания полагать, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации с него можно будет делать выводы», — сказал Таран.

Он также сообщил, что, скорее всего, у воздушного судна отказал не двигатель, а один из датчиков в нем. Министр отметил, что агрегат имел запас износа более 5 тыс. летных часов.

СБУ сообщило о запросе на посадку от Ан-26 за пять минут до крушения
Общество

Таран рассказал, что самолет выполнял плановый тренировочный полет для обучения курсантов. «За штурвалом находился пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом», — пояснил глава Минобороны Украины.

Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

Военный Ан-26 с курсантами Харьковского университета ВВС Украины на борту разбился вечером 25 сентября. В Минобороны сообщали, что в самолете находились 27 человек. 25 из них погибли, спасатели нашли тела 23 человек, двоих продолжают искать.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер называл вероятной причиной падения отказ левого двигателя. Утром 26 сентября Служба безопасности Украины представила первые расшифровки переговоров экипажа с диспетчером. В них говорится, что командир экипажа в 20:38 доложил об отказе левого двигателя, в 20:40 запросил заход на посадку, а в 20:45 самолет рухнул.

Автор
Михаил Котляр
Ан-26 Украина крушение самолет
Материалы по теме
На месте крушения Ан-26 под Харьковом нашли тело еще одного погибшего
Общество
СБУ сообщило о запросе на посадку от Ан-26 за пять минут до крушения
Общество
Власти Харьковской области объявили траур по погибшим при крушении Ан-26
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter