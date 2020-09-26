Украинские военные заявили о касании крылом земли разбившегося Ан-26

Глава Минобороны Украины заявил, что к крушению привело, скорее всего, касание крылом земли. До этого в качестве причины катастрофы назывался отказ двигателя. Однако в военном ведомстве заявили, что мог отказать датчик

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Самолет Ан-26, потерпевший крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, вероятно, зацепился за землю крылом. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба военного ведомства.

«Предварительный анализ дает основания полагать, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации с него можно будет делать выводы», — сказал Таран.

Он также сообщил, что, скорее всего, у воздушного судна отказал не двигатель, а один из датчиков в нем. Министр отметил, что агрегат имел запас износа более 5 тыс. летных часов.

Таран рассказал, что самолет выполнял плановый тренировочный полет для обучения курсантов. «За штурвалом находился пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом», — пояснил глава Минобороны Украины.