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МВД Украины опубликовало видео последних секунд полета разбившегося Ан-26

На кадрах видно, как заходящий на посадку самолет резко уходит в сторону, а затем падает на землю. Видна вспышка. Крушение произошло вечером 25 сентября

Видео: anton.gerashchenko.7 / Facebook
Видео: anton.gerashchenko.7 / Facebook
Video

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook опубликовал видеозапись с последними секундами полета военного Ан-26, разбившегося в Харьковской области накануне.

Запись была сделана камерой, установленной на одном из зданий в городе Чугуев, в двух километрах от которого разбился самолет.

На кадрах видно, как в небе над городом загорается свет. Голос за кадром сообщает, что это на самолете зажгли огни перед посадкой. Затем борт резко уходит вправо и спустя несколько секунд видна яркая вспышка — самолет упал на землю.

Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

Геращенко отметил, что видео должно помочь следователям установить, что именно произошло после того, как командир экипажа сообщил об отказе левого двигателя и начал готовиться к посадке на одном моторе.

Военный Ан-26 разбился вечером 25 сентября. На его борту был экипаж и курсанты Харьковского авиационного училища, которые проходили обучение навыкам пилотирования.

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Фото: РИА Новости

26 из 27 человек, находившихся на борту, погибли. Двое выжили при падении, однако один из курсантов умер в субботу в больнице. Изначально власти предположили, что самолет упал из-за отказа левого двигателя — об этом за несколько минут до крушения сообщал командир экипажа. Однако глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что у двигателя предположительно отказал только датчик. А потерпеть крушение Ан-26 мог, зацепив крылом землю.

Сейчас в Государственном бюро расследований Украины рассматривают четыре основные версии случившегося: ошибка пилота, ошибка диспетчера, ненадлежащее техобслуживание, неисправность узлов самолета.

Автор
Михаил Котляр
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