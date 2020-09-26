МВД Украины опубликовало видео последних секунд полета разбившегося Ан-26

На кадрах видно, как заходящий на посадку самолет резко уходит в сторону, а затем падает на землю. Видна вспышка. Крушение произошло вечером 25 сентября

Видео: anton.gerashchenko.7 / Facebook

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Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook опубликовал видеозапись с последними секундами полета военного Ан-26, разбившегося в Харьковской области накануне.

Запись была сделана камерой, установленной на одном из зданий в городе Чугуев, в двух километрах от которого разбился самолет.

На кадрах видно, как в небе над городом загорается свет. Голос за кадром сообщает, что это на самолете зажгли огни перед посадкой. Затем борт резко уходит вправо и спустя несколько секунд видна яркая вспышка — самолет упал на землю.