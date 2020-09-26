МВД Украины опубликовало видео последних секунд полета разбившегося Ан-26
Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook опубликовал видеозапись с последними секундами полета военного Ан-26, разбившегося в Харьковской области накануне.
Запись была сделана камерой, установленной на одном из зданий в городе Чугуев, в двух километрах от которого разбился самолет.
На кадрах видно, как в небе над городом загорается свет. Голос за кадром сообщает, что это на самолете зажгли огни перед посадкой. Затем борт резко уходит вправо и спустя несколько секунд видна яркая вспышка — самолет упал на землю.