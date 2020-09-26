Власти Украины назвали четыре возможные причины падения Ан-26

Вечером 25 сентября самолет Ан-26 выполнял учебный полет. Он разбился на подлете к аэродрому города Чугуев, не долетев 2 км до взлетно-посадочной полосы. В этот момент на боту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета ВВС Украины. На данный момент погибшими считаются 23 человека.

В Службе безопасности Украины сообщали, что за несколько минут до падения командир экипажа сообщал об отказе одного из двигателей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия).