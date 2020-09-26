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Власти Украины назвали четыре возможные причины падения Ан-26

Фото:Сергей Хрупов / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Хрупов / EPA / ТАСС

Следователи Государственного бюро расследований Украины начали досудебную проверку в связи с падением военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом они сообщили в Telegram-канале ведомства.

Следствие рассматривает четыре версии падения лайнера:

  • техническая неисправность агрегатов летательного аппарата,
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем,
  • ненадлежащее исполнение обязанностей авиадиспетчерами,
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

Ранее губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил, что, по предварительным данным, причиной падения стал отказ левого двигателя. Затем министр обороны Андрей Таран уточнил, что мог отказать не весь двигатель, а один из его датчиков.

Вечером 25 сентября самолет Ан-26 выполнял учебный полет. Он разбился на подлете к аэродрому города Чугуев, не долетев 2 км до взлетно-посадочной полосы. В этот момент на боту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета ВВС Украины. На данный момент погибшими считаются 23 человека.

В больнице умер один из выживших при крушении Ан-26 под Харьковом
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Фото:dsns.gov.ua

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В Службе безопасности Украины сообщали, что за несколько минут до падения командир экипажа сообщал об отказе одного из двигателей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия).

самолет падение авиакрушение Украина Харьков
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