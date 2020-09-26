Власти Украины назвали четыре возможные причины падения Ан-26
Следователи Государственного бюро расследований Украины начали досудебную проверку в связи с падением военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом они сообщили в Telegram-канале ведомства.
Следствие рассматривает четыре версии падения лайнера:
- техническая неисправность агрегатов летательного аппарата,
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем,
- ненадлежащее исполнение обязанностей авиадиспетчерами,
- ненадлежащее техническое обслуживание самолета.
Ранее губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил, что, по предварительным данным, причиной падения стал отказ левого двигателя. Затем министр обороны Андрей Таран уточнил, что мог отказать не весь двигатель, а один из его датчиков.