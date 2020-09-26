В больнице умер один из выживших при крушении Ан-26 под Харьковом

Сейчас врачи борются за жизнь второго выжившего. В Госслужбе Украины по ЧС уточнили, что пока не нашли тела еще троих находившихся на борту

Фото: dsns.gov.ua

Один из двух выживших при крушении военного самолета Ан-26 в Харьковской области умер в больнице. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 10:50 человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер», — говорится в сообщении.

В Госслужбе ЧС уточнили и число погибших. Ранее ведомство сообщило, что одного из трех человек, чьи тела искали спасатели, нашли. Однако позже это сообщение было удалено. Таким образом, 23 человека погибли, один выжил, поиски троих еще ведутся.

Самолет упал под Харьковом вечером 25 сентября во время выполнения тренировочного полета. На его борту находились 27 человек, большинство из которых — курсанты местного летного училища.