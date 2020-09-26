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Протесты в Белоруссии ,  
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Tut.by предупредил о возможной утрате статуса СМИ

Это произойдет в случае удовлетворения иска Мининформации Белоруссии, которое потребовало прекратить выпуск сетевого издания. Tut.by сможет продолжить работу, но журналисты лишатся ряда преимуществ
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Министерство информации Белоруссии через суд потребовало прекратить выпуск Tut.by, сообщает издание. В случае удовлетворения иска оно может лишиться статуса СМИ, но не возможности продолжать работу.

Как напоминает Tut.by, в Белоруссии регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания добровольна. Статус официально зарегистрированного СМИ давал изданию ряд преимуществ: журналисты на законных основаниях могут присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию.

Заседание по иску пройдет 8 октября в Экономическом суде Минска. Поводом для иска стали вынесенные ранее предупреждения министерства: 7 августа Tut.by получил четыре претензии, в том числе за материалы о проведении выборов в Белоруссии, работе Комитета государственного контроля и деле о массовых беспорядках в отношении редактора издания.

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«Пока юристы компании изучают полученные документы. Мы продолжаем работать в прежнем режиме», — передает Tut.by.

Издание было основано в 2000 году, но статус СМИ получило в январе 2019-го.

22 августа Tut.by сообщил о блокировке в республике более 70 сайтов, в числе которых оказался и ряд СМИ: «Радио Свобода», телеканал «Белсат», «Еврорадио», газета «Солидарность», Udf.by, «The Village Беларусь», by.tribuna.com, Masheka.by и другие. Несколько дней спустя в стране по решению Министерства информации ограничили доступ к двум новостным порталам — «Белорусские новости» (Naviny.by) и «Наша нива» (NN.by). Они продолжили работу в мессенджере Telegram.

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Минск пригрозил мерами против иностранных СМИ в ответ на санкции ЕС
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Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) назвала блокировку интернет-ресурсов попыткой власти огородить белорусов от информации о протестах в стране, которые начались после выборов президента 9 августа, и применения насилия по отношению к демонстрантам. Ассоциация потребовала остановить давление на СМИ.

В конце месяца МИД Белоруссии начал отказывать в аккредитации иностранным журналистам, которые освещали протесты в республике. Ее лишили, в частности, сотрудников Би-би-си, ARD и «Радио Свободы». Ведомство также пригрозило мерами против зарубежных СМИ в ответ на возможные санкции против Белоруссии со стороны ЕС.

Автор
Наталия Анисимова
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