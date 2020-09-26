Tut.by предупредил о возможной утрате статуса СМИ

Это произойдет в случае удовлетворения иска Мининформации Белоруссии, которое потребовало прекратить выпуск сетевого издания. Tut.by сможет продолжить работу, но журналисты лишатся ряда преимуществ

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Министерство информации Белоруссии через суд потребовало прекратить выпуск Tut.by, сообщает издание. В случае удовлетворения иска оно может лишиться статуса СМИ, но не возможности продолжать работу.

Как напоминает Tut.by, в Белоруссии регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания добровольна. Статус официально зарегистрированного СМИ давал изданию ряд преимуществ: журналисты на законных основаниях могут присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию.

Заседание по иску пройдет 8 октября в Экономическом суде Минска. Поводом для иска стали вынесенные ранее предупреждения министерства: 7 августа Tut.by получил четыре претензии, в том числе за материалы о проведении выборов в Белоруссии, работе Комитета государственного контроля и деле о массовых беспорядках в отношении редактора издания.

«Пока юристы компании изучают полученные документы. Мы продолжаем работать в прежнем режиме», — передает Tut.by.