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Минск пригрозил мерами против иностранных СМИ в ответ на санкции ЕС

Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил журналистам в ходе записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, что ответ республики на санкции Евросоюза может коснуться и работы на ее территории иностранных СМИ, сообщает телеканал СТВ.

В случае введения санкций Евросоюзом, которые будут обсуждаться 21 сентября, Белоруссия предпримет соответствующие действия. «Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов», — пригрозил Макей.

18 сентября Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, в которой призвал власти Белоруссии начать диалог с координационным советом оппозиции, «чтобы гарантировать уважение законодательства о правах человека, в том числе гражданские и политические права»

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Фото:Василий Федосенко / Reuters

Резолюцию поддержали 23 страны, входящие в состав совета, еще 22 воздержались, Венесуэла и Эритрея проголосовали против. Россия не участвовала в голосовании, так как сейчас не входит в состав СПЧ.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС. Глава МИД Белоруссии уже назвал этот документ надуманным и создающим опасный прецедент. Ранее Европарламент сообщил, что не признает итоги выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, когда победителем на президентских выборах был официально объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция объявила подсчеты ЦИК фальсифицированными.

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