Минск пригрозил мерами против иностранных СМИ в ответ на санкции ЕС

Владимир Макей (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил журналистам в ходе записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, что ответ республики на санкции Евросоюза может коснуться и работы на ее территории иностранных СМИ, сообщает телеканал СТВ.

В случае введения санкций Евросоюзом, которые будут обсуждаться 21 сентября, Белоруссия предпримет соответствующие действия. «Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов», — пригрозил Макей.

18 сентября Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, в которой призвал власти Белоруссии начать диалог с координационным советом оппозиции, «чтобы гарантировать уважение законодательства о правах человека, в том числе гражданские и политические права»

Резолюцию поддержали 23 страны, входящие в состав совета, еще 22 воздержались, Венесуэла и Эритрея проголосовали против. Россия не участвовала в голосовании, так как сейчас не входит в состав СПЧ.