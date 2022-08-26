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В Британии электроэнергия с октября подорожает на 80%

С середины осени британские потребители столкнутся с резким ростом цен на электроэнергию, в январе она еще раз подорожает. Регулятор призвал выделить дополнительную помощь, соразмерную «масштабу кризиса»
Фото: Frank Augstein / AP
Фото: Frank Augstein / AP

В Великобритании стоимость электроэнергии с 1 октября вырастет на 80%, средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс). Об этом говорится в заявлении британского энергетического регулятора Ofgem, передает Reuters.

Подорожание окажет «огромное влияние» на британские домохозяйства по всему королевству, цены также вырастут снова — в январе следующего года, предупредил глава регулятора Джонатан Брирли. Он отказался дать прогноз на следующее повышение цен, объяснив это волатильностью рынка. Глава Ofgem призвал официальный Лондон оказать дополнительную помощь гражданам. Новый премьер-министр Великобритании, продолжил он, должен будет принимать дальнейшие меры по борьбе с последствиями такой динамики.

«Реакция должна соответствовать масштабу кризиса, который нам предстоит», — подчеркнул Брирли.

Казначейство разрабатывает сценарии реагирования на эту ситуацию, что позволит следующему премьер-министру Великобритании оказать помощь нуждающимся как можно скорее, заверил канцлер этого ведомства Надхим Захави. По его мнение, рост цен станет причиной «стресса и тревоги» у британцев.

The Guardian указывает, что верхний порог стоимости электроэнергии в £3549 почти втрое превысит показатели прошлой зимы — £1277.

Долг британцев за электроэнергию достиг рекордных £1,3 млрд
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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Стоимость энергоносителей и удобрений в Западной Европе выросла на фоне российской военной операции на Украине и санкций, нарушивших цепочки поставок. В результате европейские страны столкнулись с рекордным за несколько десятков лет ростом цен, в том числе на продукты и коммунальные услуги.

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Прогнозы

Британские политики не раз предупреждали о рисках, которыми грозит ближайший зимний период. Лондонский мэр Садик Хан говорил, что перед миллионами жителями королевства будет стоять выбор — отопление или питание, причем, «как ни прискорбно, они не смогут позволить себе ни того, ни другого». К середине августа долг жителей Великобритании за электроэнергию достиг рекордного уровня в £1,3 млрд. После введения регулирования цен на электроэнергию с 2018 года долг домохозяйств перед поставщиками падал, но в этом году с апреля по июль объем задолженности потребителей перед ними увеличился на 10%.

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Брирли в середине мая называл состояние газовых рынков из-за действий России «лихорадочным». По его словам, стоимость электроэнергии колеблется в диапазоне 4–16-кратных размеров средней цены, которая обычная наблюдается. «Для некоторых неспособность позволить себе растущие счета за электроэнергию буквально является вопросом жизни и смерти», — подчеркивал он. К концу того же месяца Брирли предупредил о потенциальном повышении цен на электроэнергию в Великобритании в октябре, тогда он оценивал подорожание в 42%.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
электроэнергия Великобритания
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