Мэр Лондона заявил, что миллионы британцев зимой окажутся без тепла и еды

Садик Хан призвал правительство Королевства ограничить рост цен на энергоресурсы, чтобы наиболее бедным жителям Великобритании зимой не пришлось выбирать между оплатой счетов и покупкой продуктов

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Миллионы жителей Великобритании зимой не смогут себе позволить отопление и еду, заявил в Twitter мэр Лондона Садик Хан.

«Для многих речь не будет идти о выборе между отоплением и питанием — как ни прискорбно, они не смогут позволить себе ни того, ни другого», — считает он.

К своему посту в Twitter Хан прикрепил инфографику агентства Bloomberg, согласно которой размер среднего годового счета за электроэнергию в январе 2023 года может превысить £4 тыс. (280 тыс. руб.).

Хан призвал власти вмешаться, чтобы «люди могли удовлетворить свои базовые потребности». «Я призываю правительство прислушаться к призывам заморозить рост предельного размера счета за электроэнергию», — написал мэр британской столицы. Это, по его словам, позволит обеспечить наиболее уязвимые слои населения всем необходимым.

Хан также прокомментировал публикацию Би-би-си о том, что в Королевстве выросла доля молодых людей, которые не могут себе позволить снимать жилье: четверо из десяти британцев в возрасте до 30 лет вынуждены тратить более 30% своего дохода на аренду. «Впереди тяжелая зима с растущими счетами за электричество и инфляцией, многим будет трудно удержаться на плаву», — заявил глава города. Он добавил, что выступает за «заморозку арендной платы», но правительство не реагирует на эти призывы.

Стоимость энергоносителей и удобрений в Западной Европе выросла на фоне российской военной операции на Украине и ответных санкций, нарушивших цепочки поставок. В результате европейские страны столкнулись с рекордным за несколько десятков лет ростом цен, в том числе на продукты и коммунальные услуги.

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Инфляция в Британии в июле составила 10,1% — это рекорд с февраля 1982 года, когда этот показатель составил 10,2%. 4 августа Банк Англии повысил процентную ставку на 0,5 п.п., до 1,75% (это самое резкое повышение за 27 лет), и спрогнозировал инфляцию на уровне 13% к концу года.

В июле долги жителей Королевства за электричество достигли рекордных £1,3 млрд. Еще в мае глава британского регулятора в сфере энергетики Ofgem предупреждал, что к октябрю около 12 млн домохозяйств могут столкнуться с так называемой топливной бедностью, при которой расходы на энергию превышают 10% доходов.